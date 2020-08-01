Трамп призвал решить проблему слишком большой разницы в доходах жителей США
Президент США Дональд Трамп заявил, что проблему слишком серьезной разницы в доходах американцев нужно решить в ближайшее время. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Трамп опубликовал в своем микроблоге пост портала Business Insider, в котором указано, что чистая стоимость активов миллиардеров увеличилась на полтриллиона долларов. В это же время 40 млн жителей США обратились за пособием по безработице.
«Слишком большая разница в доходах. Это нужно изменить, причем в ближайшее время!» — написал глава государства.
Число поданных заявок на пособие по безработице в США значительно возросло из-за кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.
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