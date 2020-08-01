Крым намерен существенно увеличить гостиничный фонд в ближайшие годы

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что власти региона планируют существенно нарастить номерной фонд за счет реновации старых гостиниц и строительства новых, сообщает РИА «Новости».

«В наших планах в ближайший год-два дополнительно 4-5 тысяч номеров посредством реновации существующего номерного фронда, потому что есть большое количество объектов, которые требуют ремонта, а некоторые и перезапуска. А также строительство новых отельных комплексов», — сказал министр.

По его словам, в пятилетней перспективе планируется дополнительно увеличить гостиничный фонд в регионе на 20 тыс. мест.

Волченко отметил, что расширение фонда позволит создать большое количество точек экономического роста в Крыму.

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