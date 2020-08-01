Вырос спрос на премиальный отдых в Крыму

Отдых в крымских отелях премиального класса в текущем году пользуется особым спросом, рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Волченко, в отелях премиального сегмента наблюдается самая значительная загрузка, некоторые такие объекты заполнены «практически полностью».

В целом по Крыму средний уровень загрузки отелей составляет около 70%, отметил министр.

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