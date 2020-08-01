Мишустин подписал постановление о снижении первого взноса по льготной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о снижении первого взноса по льготной ипотеке под 6,5% с 20% до 15%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника.

Аналогичные правила теперь распространяют на программы «Семейной ипотеки» и «Дальневосточной ипотеки».

Программа льготной ипотеки под 6,5% появилась в России в конце апреля. В ее рамках до конца ноября 2020 года можно получить кредит на покупку новостройки до 6 млн рублей во всех российских регионах и стоимостью до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Ожидается, что данная мера простимулирует строительную отрасль дополнительно на 600 млрд рублей.

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