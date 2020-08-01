Парфюмерные пробники и тестеры исключили из перечня маркируемых товаров

Правительство России исключило пробники и тестеры парфюмерной продукции из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировки, также исключили обувь, изготовленную ремесленниками.

Отмечается, что такое решение было принято по просьбе предпринимателей и на основе первых результатов работы по обеспечению прослеживаемости товаров. При этом требования в отношении других видов парфюмерии и обуви остаются в силе.

Обязательная маркировка обуви началась в России 1 июля 2020 года, начала обязательной маркировки парфюмерии стартует 1 октября.

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