США резко повысили стоимость иммиграционных сборов

Министерство внутренней безопасности США распорядилось существенно увеличить стоимость иммиграционных сборов, необходимых для пребывания в стране, сообщает РИА «Новости».

Согласно опубликованному тексту распоряжения, подача заявления в интернете на гражданство США подорожает более чем на 80% — до $1160. Льготные категории приезжих, которые могли заплатить за процедуру лишь $320, были упразднены.

Кроме того, впервые была установлена оплата на подачу заявления о регистрации в статусе беженца — $50.

Заявление на право работать в США подорожает более чем на треть — $550. В свою очередь,те граждане, которые захотят сохранить грин-карту во время длительного пребывания за рубежом обязаны будут заплатить $1585. Сейчас данный сбор обходится в четыре с половиной раза дешевле.

Ряд иммиграционных сборов, напротив, подешевел. Так, стоимость оформления грин-карты подешевела на $10 — до $1140. Петиция на въезд жениха или невесты упала в цене на $25 — до $510, а сбор на регистрацию биометрических данных стал стоить всего $30.