Семь российских авиакомпаний планируют возобновить рейсы в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Перевозчики запустят рейсы с 10 августа, когда официально будет снят запрет на полеты в Анталью, Бодрум и Даламан.

В ведомстве уточнили, что речь идет о компаниях S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Северный ветер», Azur Air, «Россия» и iFly.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение, приостановленное из-за пандемии, с Турцией, Танзанией и Великобританией с 1 августа.

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