Семь российских авиакомпаний планируют возобновить рейсы в Турцию
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Семь российских авиакомпаний планируют возобновить рейсы в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Перевозчики запустят рейсы с 10 августа, когда официально будет снят запрет на полеты в Анталью, Бодрум и Даламан.
В ведомстве уточнили, что речь идет о компаниях S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Северный ветер», Azur Air, «Россия» и iFly.
Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение, приостановленное из-за пандемии, с Турцией, Танзанией и Великобританией с 1 августа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стало известно о возможной отмене части рейсов в Стамбул и Лондон
— «Победа» возобновит полеты в Турцию со 2 сентября
— Прилетающие из-за рубежа россияне будут заполнять анкеты на портале госуслуг