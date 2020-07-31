США ввели санкции против двух граждан и компании Китая
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Минфин США ввел санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.
Ограничения были введены в соответствии с так называемым Глобальным актом Магнитского. Американское министерство считает корпус причастным к «серьезным нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».
Санкции означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.
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