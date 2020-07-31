Официальный курс евро увеличился до 87,29 рубля

Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник (1-3 августа) увеличился на 1,036 рубля и составил 87,2889 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара вырос на 6,28 копейки и достиг 73,4261 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 1-3 августа, повысилась на 50,1 копейки, составив 79,66436 рубля.

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