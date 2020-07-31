Критическая информационная инфраструктура к 2025 году может стать российской

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что критически важная информационная инфраструктура в России может к 2025 году производиться полностью на российском оборудовании, передает ТАСС.

«Если сохранятся те же принципы, которые сегодня сформированы, мы можем заместить до 100% в критической информационной инфраструктуре (КИИ)», — сказал министр.

Он добавил, что иностранные производители оборудования будут оцениваться по балльной системе исходя из локализации производства.

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