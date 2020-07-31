ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1%
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Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года упала на 12,1%, передает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Статистического управления Евросоюза.
Таким образом, экономика вошла в рецессию. Такое падение ВВП стало самым сильным с начала учета данного показателя.
В годовом выражении ВВП ЕС сократился на 15%.
При этом аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 12%, второго — на 14,5%.
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