ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1%

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года упала на 12,1%, передает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Статистического управления Евросоюза.

Таким образом, экономика вошла в рецессию. Такое падение ВВП стало самым сильным с начала учета данного показателя.

В годовом выражении ВВП ЕС сократился на 15%.

При этом аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 12%, второго — на 14,5%.

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