Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
Польский концерн PGNiG решил принять участие в суде по делу об освобождении «Северного потока — 2» от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщил председатель правления компании Ежи Квечиньский в Twitter.
По его словам, PGNiG и дочерняя компания PST уже подали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об «активном участии» в разбирательстве.
Квечиньский пояснил, что это даст возможность защитить интересы Польши и польских предприятий.
Ранее стало известно, что Оператор проекта строительства российского газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, который решил не рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
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