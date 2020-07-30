Песков ответил Дерипаске по поводу противодействия санкциям
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова бизнесмена Олега Дерипаски, который заявил, что лишь четыре человека в России занимаются минимизацией эффектов от санкций. Об этом сообщает ТАСС.
«Говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям неверно», — произнес представитель Кремля.
Он отметил, что некоторые предприниматели желают, чтобы ряд экономических процессов происходил быстрее, чем это возможно.
При этом Песков добавил, что существующий потенциал реализуется.
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