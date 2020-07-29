Bloomberg: снижение рождаемости ставит под угрозу экономику США
Снижение рождаемости на фоне последствий пандемии новой коронавирусной инфекции может стать угрозой для американской экономики, сообщает Bloomberg.
В настоящее время общий коэффициент рождаемости в США снизился с 2,1 ребенка на женщину до 1,7, указано в материале. Кроме того, по данным Института Гутмахера, 34% американских женщин хотят отложить беременность в условиях пандемии.
Исследователи из Института Брукингса предупреждают о «большом, продолжительном детском кризисе» в США. При этом снижение рождаемости также усугубляется ростом смертности из-за новой коронавирусной инфекции, пишет Bloomberg. Отмечается, что подобная динамика приведет к значительному сокращению числа рабочих, налогоплательщиков и потребителей, что негативно повлияет на экономику.
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