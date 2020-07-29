ЦБ повысил официальный курс евро до 84,9 рубля

Центробанк повысил на 30 июля официальные курсы доллара и евро.

Курс доллара повышен на 31,52 коп. и установлен на уровне 72,2348 руб.

Официальный курс евро вырос на 65,1 коп., до 84,912 руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Евро превысил 85 рублей

Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов