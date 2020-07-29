Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за путешествия по России
В Ростуризме уточнили условие получения кешбэка при покупке туров по России.
«Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ростуризм отмечает, что наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны.
Кешбэк можно получить только за поездки, совершенные до 20 декабря.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о кешбэке для россиян за путешествия внутри страны.
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