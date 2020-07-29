Киргизия намерена возобновить авиасообщение с Россией, Турцией и ОАЭ

Киргизия готова возобновить авиасообщение с Россией, Турцией и ОАЭ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра республики Кубатбека Боронова.

По его словам, республиканский штаб по борьбе с COVID-19 принял решение о возобновлении международных авиарейсов.

Боронов отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации Киргизия сможет восстановить международные рейсы, в первую очередь с Россией, Турцией и Объединенным Арабскими Эмиратами.

Он также добавил, что настоящее время соответствующие органы, в том числе МИД, ведут работу с другими странами, чтобы установить, какой из рейсов будет возобновлен первым делом.

По последним данным, в Киргизии выявлено 34 512 случаев коронавирусной инфекции, 1347 человек скончались.

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