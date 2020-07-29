Глава Приамурья назвал причину, по которой не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату, поскольку от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если у меня будет зарплата меньше, то и все остальные будут получать меньше», — сказал он, добавив также, что за невысокую зарплату будет сложнее набрать компетентных людей.
Орлов уточнил, что на данный момент его ежемесячная зарплата составляет 200 тысяч рублей. При этом у экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала она была равна 400 тысячам рублей.
По его словам, изначально у Фургала она была еще выше, до такой суммы экс-губернатор опустил ее сам. Орлов положительно оценил такой шаг.
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