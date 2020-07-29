Минфин: поправки о передаче ПФР конфискованных денег технические

В Министерстве финансов России заявили, что поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По сути — это техническая правка», — отметили там.

Как уточняется, соответствующий проект уже внесли в правительство. Если его одобрят, новые нормы будут активированы до конца текущего года.

Ранее стало известно, что в России вступят в силу изменения, согласно которым денежные средства россиян, законность получения которых не доказана, будут перечисляться в Пенсионный фонд России. Соответствующие поправки Минфин планирует внести в Гражданский кодекс, а также в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса.