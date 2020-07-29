СМИ: на ядерном комплексе в КНДР зафиксирована активность

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея продолжает деятельность, возможно, связанную с обогащением урана на ядерном комплексе в Йонбене. Об этом сообщает американский портал 38 North, специализирующийся на проблемах Северной Кореи.

По данным портала, на снимках, сделанных 8 июля, видно недавно прибывшие на территорию комплекса три железнодорожных вагона. Еще один прицеп-цистерна появился на заводе между 11 и 14 июля.

Кроме того, автор материала обращает внимание на постоянную реконструкцию зданий и новое строительство в основных научно-исследовательских и административных районах внутри комплекса.

Однако о работе реактора на комплексе нет никаких доказательств.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность. Данное заявление прозвучало на фоне застопорившихся переговоров между Соединенными Штатамми и КНДР о денуклеаризации.

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