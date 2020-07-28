Опубликован список лучших ресторанов мира

Пользователи сайта путешествий TripAdvisor выбрали лучшие рестораны высокой кухни в мире, которые сделали их поездки самыми незабываемыми. Список Travellers' Choice Awards («Выбор туристов») опубликован на сайте сервиса.

Первое место занимает французский ресторан Auberge Du Vieux Puits. На второй строчке также заведение Франции под название La Ville Blanche. Пользователи назвали эти рестораны «мечтой» и «отличным местом». Третьим оказался аргентинский ресторан Chila.

В топ-25 попали заведения из Британии, Италии, Испании, Мексики, Израиля, Новой Зеландии, Нидерландов, ЮАР, Китая и Германии.

Российских заведений в этом списке не оказалось.

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