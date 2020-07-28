Минфин объяснил смысл поправки о конфискации средств в пользу ПФР
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В Минфине прокомментировали поправки об изъятии незаконно полученных средств в пользу Пенсионного фонда, передает РИА «Новости».
Как пояснили в ведомстве, поправки носят «технический» характер и необходимы для синхронизации Бюджетного и Гражданского кодексов.
Поправками уточняется, что в пользу ПФР может быть изъято не только имущество, но и средства, если не удается доказать законность их получения.
В ведомстве добавили, что законопроект уже внесен на рассмотрение кабмина и может вступить в силу до конца текущего года.
Ранее стало известно, что в Пенсионный фонд зачислят 20 млрд руб., которые были конфискованы в рамках коррупционных дел.