Минфин объяснил смысл поправки о конфискации средств в пользу ПФР

В Минфине прокомментировали поправки об изъятии незаконно полученных средств в пользу Пенсионного фонда, передает РИА «Новости».

Как пояснили в ведомстве, поправки носят «технический» характер и необходимы для синхронизации Бюджетного и Гражданского кодексов.

Поправками уточняется, что в пользу ПФР может быть изъято не только имущество, но и средства, если не удается доказать законность их получения.

В ведомстве добавили, что законопроект уже внесен на рассмотрение кабмина и может вступить в силу до конца текущего года.

Ранее стало известно, что в Пенсионный фонд зачислят 20 млрд руб., которые были конфискованы в рамках коррупционных дел.