США планируют добиться «эффекта разорвавшейся бомбы» для российской экономики

Научный сотрудник при Атлантическом совете по глобальному сотрудничеству и экономическим программам, ранее работавший старшим консультантом директора Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Брайан О'Тул поднял вопрос о банкротстве «Группы ГАЗ» с целью добиться ущерба для российской экономики.

«Доведение Группы ГАЗ до банкротства является не самым неблагоприятным исходом, ведь, в конце концов, санкции вводятся для причинения ущерба», - заявил представитель Атлантического совета.

Он отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 г. не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом».

До настоящего времени Минфин США объявлял отсрочки по вступлению санкций в силу в отношении Группы «ГАЗ», очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.

Как сообщалось ранее, находясь под санкциями, ГАЗ утратил возможность сотрудничества с рядом зарубежных поставщиков и партнеров. В прошлом году на предприятии был остановлен совместный проект с «Даймлер». В этом году под влиянием санкций и кризиса, связанного с пандемией, ГАЗ неоднократно приостанавливал работу конвейеров, а с 19 июня перешел на 4-дневку, которая введена до декабря этого года.

Наблюдатели отмечают, что последствия санкций действительно могут иметь эффект разорвавшейся бомбы для российской автомобильной отрасли, с учетом поставщиков и смежников, с которыми работает Группа ГАЗ, а это свыше полумиллиона человек. То же самое касается и самих заводов, входящих в компанию и выпускающих автомобильную технику, на которой работает малый и средний бизнес, пассажирские перевозки, коммунальное хозяйство, обеспечиваются потребности школ, больниц и других учреждений.

Как ранее сообщалось, очередной перенос даты вступления санкций США в отношении «Группы ГАЗ», объявленный Минфином США на прошлой неделе, сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю. Теперь «Группа ГАЗ» обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности установлен для финансовых соглашений «Группы ГАЗ» на сумму от $5 млн.