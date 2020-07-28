В Пенсионный фонд будут зачислять конфискованные у коррупционеров деньги

Минфин России готовит поправки в Бюджетный кодекс по зачислению в Пенсионный фонд конфискованных денежных средств в рамках коррупционных дел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В настоящее время средства, конфискованные в рамках «коррупционных» дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это – действующие нормы БК РФ», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент в Гражданский кодекс вносятся поправки, согласно которым конфисковано может быть не только имущество, которое было куплено на незаконные доходы, но и деньги в случае отсутствия доказательств законности их получения.

Отмечается, что соответствующий законопроект подготовлен и внесен в правительство Минюстом.

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