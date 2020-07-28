Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций на 1 июля.

Отмечается, что в июне семь из 11 системно значимых российских банков столкнулись с оттоком $602,4 млн с депозитов в иностранной валюте.

Так, в марте отток из девяти банков достиг $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти банков, в мае — $505 млн из семи.

По данным Центрального Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля составили $89,56 млрд, увеличившись за месяц на $593 млн.

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