Программу социально-экономического развития Крыма пролонгировали до 2024 года
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена еще на четыре года, передает ТАСС.
Соответствующий документ был подписан накануне. Как отметил Хуснуллин, это означает, что будет выделено дополнительное финансирование, что позволит Севастополю и Крыму более плавно и планомерно рассчитывать свою работу и иметь возможность для гибкого управления.
«У нас горизонт планирования до 2024 года — как и все национальные проекты», — добавил вице-премьер.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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