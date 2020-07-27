Программу социально-экономического развития Крыма пролонгировали до 2024 года

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена еще на четыре года, передает ТАСС.

Соответствующий документ был подписан накануне. Как отметил Хуснуллин, это означает, что будет выделено дополнительное финансирование, что позволит Севастополю и Крыму более плавно и планомерно рассчитывать свою работу и иметь возможность для гибкого управления.

«У нас горизонт планирования до 2024 года — как и все национальные проекты», — добавил вице-премьер.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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