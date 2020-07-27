Летом в Приморье откроют еще одно казино

В игорной зоне «Приморье» в августе откроется казино «Шамбала». Об этом сообщает правительство Приморского края.

«Сейчас к объекту подводится инженерная инфраструктура, заканчиваются дорожные работы. На данный момент в проект вложено 3,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году также будет открыт пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций.

Общая сумма инвестиций проекта составит 8 миллиардов рублей.

Сейчас на территории России работают четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная поляна» (Краснодарский край), «Приморье» (Приморский край) и «Сибирская монета» (Алтайский край). Игорная зона «Азов-Сити», открытая в 2010-м году, была ликвидирована в 2018-м. Все они открывались с большими сложностями, ни одна не была создана в срок.

С 1 июля 2009 года азартные игры в России запрещены везде, кроме особых зон. Создание игорных зон в России регулируется законом от 29 декабря 2006 года «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

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