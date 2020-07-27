Названы регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Москва и Московская область лидируют по числу налоговых правонарушений, заявила РИА «Новости» заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко.

По ее словам, в 2019 году в Москве было возбуждено 228 уголовных дел, в Московской области 152, в Краснодарском крае 133, в Ставропольском крае 108, в Ростовской Области — 96.

«Примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба», — добавила Леоненко.

Она подчеркнула, что в такой статистике нет ничего удивительного, так как экономически развитые регионы «всегда будут» лидерами по налоговым преступлениям.

Ранее Леоненко сообщала, что российский бюджет теряет более 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений.

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