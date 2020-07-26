США хотят потратить еще $1 трлн на поддержку экономики

Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики в условиях кризиса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News.

Пакет помощи включает в себя, в частности, прямые выплаты американцам, рассказал Мнучин.

По его словам, в интересах скорейшего принятия пакета из него могут быть исключены пункты, которые не поддерживают демократы, так как для принятия инициативы требуется одобрение обеих партий.

При этом все пункты, которые не согласуют демократы, будут вынесены в отдельный законопроект, пояснил Мнучин.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции.

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