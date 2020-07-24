Рейсы за рубеж с августа будут осуществлять не только российские авиакомпании

Перелеты из России после возобновления международного авиасообщения будут осуществляться не только российскими авиакомпаниями и на регулярной основе, сообщили в Росавиации.

С 1 августа из РФ будут летать также и зарубежные перевозчики. Сами вылеты будут осуществляться как на регулярной, так и на чартерной основе.

«Введенные ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в Москву и регионы на данных маршрутах отменены», — добавили в Росавиации.

Стоит отметить, что с 1 августа россияне смогут посещать Британию (Лондон), Турцию (Стамбул и Акару) и Танзанию (Занзибар). С 10 августа к числу разрешенных направлений присоединятся Анталья, Даламан и Бодрум (Турция).

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