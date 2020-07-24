Цена на авиабилеты в Турцию из России выросли на 70%

Цены на авиабилеты в Турцию из РФ увеличились более чем на 70% по сравнению с 2019 годом, пишут «Известия» со ссылкой на анализ центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

По информации центра, самый дешевый билет в Анталью из Москвы после 1 августа 2020 года обойдется россиянам в 10 189 рублей, тогда как в 2019 году аналогичный перелет стоил 3 827 рублей.

Перелет до Стамбула, в свою очередь, обойдется минимум в 7 632 рубля, тогда как год назад его можно было бы купить за 5 135 рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении международных перелетов с 1 августа 2020 года. Улететь из РФ можно пока только в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.

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