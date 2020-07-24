Цены на гречку и туалетную бумагу в Москве вернулись на докарантинный уровень

Цены на основные продукты в Москве после весеннего скачка на фоне коронавируса вернулись в норму, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Всплеск на гречку и туалетную бумагу был, там цены немного выросли. Но мы жёстко контролировали, и с помощью ФАС все цены вернулись на прежний уровень», — сказал Немерюк.

По его словам, цены на большинство товаров в столице в настоящее время стабильны, угрозы их резкого увеличения нет.

Росстат в мае заявил о подорожании гречки в России в среднем на 2,6%.

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