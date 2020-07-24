Россия разрешила въезд гражданам Британии, Турции и Танзании

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее выдавать визы для посещения РФ гражданам трех стран.

В списке стран, жители которых могут приехать в Россию, числятся Британия, Турция и Танзании.

«Для граждан трех стран снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», — говорится в тексте документа.

Ранее на заседании правительства Мишустин объявил, что Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа.

«Они готовы принимать наших туристов, а Россия ждет граждан этих стран у себя», — подчеркнули в правительстве.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 800 тыс. зараженных инфекцией, выздоровели почти 589 тыс. человек, а умерли — 13 046.

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