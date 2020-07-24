ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.

Как отметили в ведомстве,в ВТО признали, что применяемые ЕС принципы определения цены в антидемпинговых расследованиях нарушают правила организации.

«Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение», — заявили в Минэкономразвития.

Там также отметили, что решение ВТО позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС.

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