Экономист спрогнозировал дальнейшее изменение ставки ЦБ

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач считает, что Банк России может снова снизить ключевую ставку, передает ТАСС.

По его словам, ЦБ либо незначительно снизит ставку, либо оставит ее на том же уровне, так как инфляция ускоряется.

При этом Клепач исключает возможность существенного снижения ставки.

Он также считает, что восстановить российскую экономику удастся только в 2021 или даже в 2022 году.

В этом году, по мнению экономиста, ВВП России упадет на 4,5%.

Ранее Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.

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