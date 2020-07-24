РУСАЛ завершил перевод КрАЗа на технологию «ЭкоСодерберг»

«Русал» объявил в пятницу о полном переходе Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) на технологию «Экологический Содерберг», передает РИА «Новости».

Отмечается, что инвестиции на этом этапе экологической модернизации завода составили $74 млн. В целом же с 2004 по 2019 годы затраты на реализацию природоохранных мероприятий на КрАЗе составили более $390 млн.

«Именно внедрение «Экологического Содерберга» – один из ключевых проектов модернизации компании. В настоящее время, помимо КрАЗа, технология тиражируется и на другие заводы РУСАЛа: БрАЗ, ИркАЗ, НкАЗ, ВгАЗ», — говорит гендиректор «Русала» Евгений Никитин.

По его словам, суммарно в этом году на пяти алюминиевых предприятиях на новую технологию должны будут перейти более 400 электролизеров.

«Благодаря системе газоочисток, увеличению герметизации нам удается достигать эффективности улавливания фторидов более 99%, бенз(а)пирена – 99,5%, оксида серы – не менее 96,5%. Следующим этапом модернизации станут электролизеры с инертными анодами», – отметил Никитин.

Технология «Экологический Содерберг», которая позволяет существенно сократить выбросы, в том числе смолистых веществ, была разработана инженерно-технологическим центром «Русала» и вошла в Справочник наилучших доступных технологий, утвержденный приказом Росстандарта.