В России может появиться новый сбор с продаж алкоголя и табака

В Общественной палате России предложили взимать дополнительный сбор на развитие здравоохранения с прибыли от продаж алкоголя и табака. Об этом сообщает RT.

Автором идеи стал член Общественной палаты, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, соответствующее письмо уже направлено в правительство.

Хамзаев пояснил, что организации получают большую прибыть от продажи алкогольной и табачной продукции, однако все последствия от злоупотребления этими продуктами ложится на государство.

По мнению главы «Трезвой России», взымать с прибыли предприятий стоит 30% после уплаты ими всех необходимых налогов. Эти деньги будут поступать в региональные бюджеты.

При этом он подчеркнул, что стоимость на продукцию не должна повыситься более, чем на 10%.

Хамзаев заключил, что благодаря нововведению у региональных медицинских учреждений появится новый, адресный источник финансирования.

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