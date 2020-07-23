На Кубани больше 500 обманутых дольщиков получили компенсацию в 1,2 миллиарда рублей, пишет администрация края.

Средства выплатили из федерального Фонда защиты прав дольщиков.

«Фонд идет навстречу и по выплатам компенсаций дольщикам – их получили уже 509 человек на сумму 1,2 млрд рублей», — сообщила администрация.

Отмечается, что еще около 50 человек ждут выплаты в 130 миллионов рублей.

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