Минтранс пояснил, как вернуть авиабилеты во время режима ЧС

Во время угрозы возникновения режима чрезвычайных ситуаций авиакомпании могут вернуть деньги за сданный авиабилет в течение трех лет, также они имеют право засчитать уже оплаченную сумму в счет приобретения новых билетов — вручить пассажиру ваучер на будущий перелет. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Минтранса.

Речь идет обо всех авиабилетах в Китай с вылетом с 1 февраля текущего года, по всем другим внутренним и международным направлениям — с 18 марта для билетов, купленных до 1 мая 2020 года.

Отмечается, что льготники могут получить обратно средства за билет в течение 10 дней. В данную категорию входят инвалиды первой и второй группы и их сопровождающие, ветераны ВОВ и члены многодетных семей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы