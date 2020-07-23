УК «Промсвязь» запускает новый продукт для массовых инвесторов

Принадлежащая ПСБ управляющая компания «Промсвязь» объявила о запуске нового продукта для начинающих розничных инвесторов, которым сложно самостоятельно ориентироваться в рынке ценных бумаг. Это готовые инвестиционные решения - стратегия «Консервативная» и «Перспективная» в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Как говорится в поступившем в «Газету.Ru» 23 июля пресс-релизе, предложение ориентировано на розничных клиентов, стремящихся получить потенциально более высокий доход, чем по банковским депозитам, но не знают, с чего начать работу на фондовом рынке.

«Мы видим запрос на простой и доступный инвестиционный инструмент, что стало особенно актуально на фоне снижения процентных ставок по депозитам, — говорит управляющий директор УК «Промсвязь» Павел Васильев. — Готовые стратегии в рамках ИИС позволяет инвесторам даже с небольшими суммами сбалансированно подойти к инвестициям, зарабатывая на росте бизнеса крупнейших российских компаний и используя налоговые преференции от государства».

При открытии ИИС клиенту достаточно инвестировать от 10 тыс. руб., чтобы получить сбалансированный инвестиционный портфель из различных активов, и экспертизу профессиональных доверительных управляющих. Обе стратегии предполагают диверсификацию вложений по открытым паевым инвестфондам (ПИФам) под управлением УК «Промсвязь». Выбирать бумаги, изучать новости фондового рынка вместо инвестора будут профессиональные управляющие. В зависимости от ситуации на рынке и новостей эмитентов, они меняют долю того или иного ПИФа в портфеле.

Так, стратегия «Консервативная» подойдет инвесторам, ориентирующимся на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска.

Стратегия «Перспективная», в свою очередь, рассчитана на инвесторов, ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде.

Открыть договор на ИИС ДУ можно в личном кабинете на сайте УК «Промсвязь» и в части офисов ПСБ в городах-миллионниках.. В ближайшее время продукт будет доступен для 2,5 млн клиентов ПСБ в мобильном приложении, а также во всей сети отделений банка.