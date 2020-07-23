Официальный курс евро вырос до 82,19 рубля

Официальный курс евро к рублю повысился на 59,9 копейки и составил 82,1893 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

Официальный курс доллара увеличился на 17,49 копейки и достиг 70,963 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, 24 июля, выросла на 36,6 копейки, до 76,0148 рубля.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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