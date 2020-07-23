Tesla построит новый завод в Техасе
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Американская корпорация Tesla откроет новый завод окрестностях города Остин, штат Техас. Об этом сообщает CNBS News.
По данным издания, глава Tesla Илон Маск рассказал об этом в ходе пресс-конференции, посвященной финансовой деятельности корпорации.
По его словам, занимаемая предприятием площадь составит около 800 гектаров. Бизнесмен добавил, что Tesla продолжит развиваться и в Калифорнии, где в настоящее время расположен ее головной офис.
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