Росстат: недельная инфляция в РФ снизилась до нуля

Инфляция в России с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого уровня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

«За период с 14 по 20 июля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%, с начала июля - 100,4%, с начала года — 103%», — говорится в сообщении.

Таким образом, рост потребительских цен с начала года составил 3%. Неделей ранее инфляция в России составляла 0,1%.

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