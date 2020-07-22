Суд арестовал товарные знаки Natura Siberica в рамках спора о пожаре в Дмитрове

Компания-владелец сгоревшего в марте подмосковного цеха в Дмитрове «Эн+ Рециклинг» требует от фирмы «Первое решение» компенсацию в 4,5 млрд рублей из-за пожара в марте. Суд арестовал товарные знаки Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» в рамках спора, сообщает РИА «Новости».

Под арест попали 65 товарных знаков «Первого решения»: «Рецепты бабушки Агафьи», Babuska Agafia, Organic Shop, «Таежные истории бабушки Агафьи» и другие. Ответчику запрещено совершать с ними какие-либо регистрационные действия.

Кроме того, суд запретил владельцу брендов сделки с тремя автомобилями: Range Rover, Ford Mondeo и Citroen Jumpy.

В марте 2020 года на одном из цехов, который арендовало «Первое решение» у «Эн+ Рециклинг» произошел пожар. Ему был присвоен третий ранг сложности, площадь возгорание превысила 33 тыс. кв. метров. Обрушилась кровля, огонь тушили авиацией.