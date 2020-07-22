Решетников: план по восстановлению экономики в России уже реализуется

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что национальный план восстановления экономики России подготовлен и уже реализуется. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что основные приоритеты плана – поддержка малого предпринимательства, запуск нового инвестиционного цикла и в целом развитие экономики.

«То есть мы одномоментно продолжаем и реализацию пакета антикризисных мер, то, что касается программ кредитования, поддержки бизнеса, работают отсрочки, которые были установлены еще весной, и одновременно с этим занимаемся запуском нового инвестиционного цикла, — добавил Решетников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин зачитал в Думе свой первый отчет, в котором уделил внимание развитию экономики.

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