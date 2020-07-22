Промышленники раскритиковали законопроект о дифференциации тарифов ФСК ЕЭС

Предлагаемая дифференциация тарифов ФСК приведет к росту конечной цены электроэнергии для энергоемких предприятий в среднем в 2,3 раза, а их совокупная финансовая нагрузка при этом подскочит на 40-45 млрд рублей в год. При этом для малого и среднего бизнеса положительный эффект от этого нововведения будет минимальным, говорится в письмах «Сообщества потребителей энергии», направленных в правительство на этой неделе.

Письма были адресованы вице-премьеру Юрию Борисову и первому зампреду кабинета министров Андрею Белоусову. Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции, к магистральным сетям подключены, как правило, энергоемкие предприятия добывающей и обрабатывающей отраслей, доля затрат которых на покупку электроэнергии составляет от 5 до 40%. Авторы письма подчеркивают, что в результате реализации инициативы Минэнерго могут пострадать системообразующие, оборонные и градообразующие предприятия в моногородах, что окажет тяжелые последствия на экономику страны.

При этом субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) практически не почувствуют эффекта от дифференциации тарифов, так как их затраты на электроэнергию несопоставимо меньше, следовательно, и на конечную стоимость продукции почти не влияют.

«Доля затрат на электроэнергию малого и среднего бизнеса в основном не превышает 1%. По оценкам Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации доля затрат на приобретение электроэнергии в себестоимости товара для компаний, специализирующихся на оптовой и розничной торговле, составляет всего 0,1%», — говорится еще в одном письме противников законопроекта, ассоциации «Русская сталь», адресованном Юрию Борисову. Прогнозируемый объем выпадающих налоговых доходов государства от крупных предприятий при этом составит 7,65 млрд рублей.

В документе говорится, что спад российской промышленности, согласно расчетам Минпромторга, в 2020 и без изменения тарифной политики составит 8,6%. В частности, в результате пандемии коронавируса за первые 5 месяцев текущего года совокупные объемы выпуска отечественной стали в годовом выражении снизились с 30,2 млн тонн до 29,8 млн тонн.

Отметим, что государством уже предусмотрены более эффективные меры поддержки МСП. Так, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на период с 2019 по 2024 гг. с предусматривает финансирование в размере 481,5 млрд рублей.