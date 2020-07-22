Мишустин пообещал 15 млрд руб. на компенсацию расходов российских туристов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в хоже выступления в Госдуме заявил, что правительство выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов, которые решат до конца текущего года отдохнуть в российских регионах. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам Мишустина, туристы получат от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от тура.

Мишустин отметил, что в настоящий момент туризм находится в сложном положении. Он призвал открывать новые возможности для внутреннего туризма.

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