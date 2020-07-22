Безработица с начала апреля в России выросла в 3,5 раза

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, коронавирус сильно повлиял на рынок труда.

«С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в 3,5 раза. Сейчас их около трех миллионов человек», — рассказал премьер.

Он отметил, что правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения коронавируса. Также была оказано помощь людям, потерявшим работу после 1 марта. Это свыше миллиона человек.

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