Мишустин рассказал, что помешало сделать рывок в экономике
Россияйская экономика не смогла сделать рывок из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть. С таким заявлением выступил премьер министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме, передает ТАСС.
По его словам, общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года достиг почти 8 трлн рублей, на минимальных значениях в прошлом году были зафиксированы показатели инфляции и безработицы.
Кроме того, уровень госдолга России составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов повысился до $554 млрд.
По мнению премьера, все эти аспекты могли стать хорошими предпосылками для рывка, однако в начале года страна и весь мир столкнулись с эпидемией коронавирусной инфекции.
«Ситуация осложнилась и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке», — отметил Мишустин, добавив, что это привело к обвалу цен, усилению волатильности финансовых и валютных рынков, а также к оттоку капитала.
Глава правительства обратил внимание на то, что сочетание всех вышеперечисленных факторов значительно осложнило обстановку и требовало экстренных и масштабных мер.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин в Думе: первый отчет премьера. LIVE
— Мишустин впервые отчитается о работе правительства