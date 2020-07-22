Москвичи стали чаще покупать зонты и сапоги

Жители Москвы и Московской области с 14 по 20 июля приобрели в три раза больше зонтов и вдвое больше резиновых сапог, чем за аналогичный период в июне. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные интернет-магазина Wildberries.

Кроме того, повысился спрос на дождевики, ветровки и плащи. Спрос на детские дождевики также вырос в несколько раз.

В три раза чаще москвичи стали покупать дождевики для обуви, а также плащи от дождя для домашних питомцев.

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